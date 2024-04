Binho Ribeiro reflete sobre o poder da música: “O reggae traz um colo para quem precisa” Jurado do Canta Comigo 6 falou da experiência no reality e também lembrou a parceria com o filho de Bob Marley

Binho estreou no painel do Canta Comigo 6 como representante do reggae (Reprodução/Instagram)

Músicas que trazem mensagens de amor e positividade, assim são as canções de Binho Ribeiro, novo jurado do Canta Comigo 6. O especialista é o representante do reggae no painel do programa. Em entrevista para o site oficial, o cantor falou da vivência no reality e contou sobre o feat que lançou com Julian Marley, filho do maior ícone do gênero musical, Bob Marley.

“É uma experiência bem legal, muito diferente do que eu já vivi”, contou sobre o trabalho de jurado. Animado, ele acabou soltando um spoiler sobre o segundo episódio: “Na última apresentação, foi uma cantora lírica, eu fui abduzido e quase que não cantei com ela porque estava muito dentro da canção, ela fez com que os 100 jurados cantassem”, soltou.

Segundo Binho, estar em contato com os outros 99 especialistas, que atuam nas mais diversas áreas da música, torna o dia a dia ainda mais proveitoso: “Estou tendo a oportunidade de viver intensamente. Essa troca de diversidade com outros artistas é bem interessante, quem sabe não sai um feat com alguém do Trap, do samba, do sertanejo, ou do forró, que tem tudo a ver”.

O cantor confessou que aguarda ansioso algum candidato que traga o reggae para o palco, pois o gênero está voltando a crescer forte no país. Ele também citou nomes que já representaram o reggae no programa: “Tivemos duas pessoas nas edições passadas, a Tati Portella, minha conterrânea, e o Edu Ribeiro também, todo mundo acha que a gente é irmão (risos), mas não somos. Manter esse legado de ter sempre alguém do reggae é muito importante, e tomara que a gente possa ter outras cadeiras ali para complementar mais ainda”, opinou.

Sucesso

Binho esteve na boca do público ao lançar a parceria Blessed, com Julian Marley. “Minha base é o R&B, o MPB, e Black Music, essa proximidade com a família Marley vem, não através da música, mas por meio de amizades”, explicou. O círculo de amigos o levou até Julian, e a parceria fluiu naturalmente.

“Sem querer ‘querendo’, acabo levando esse peso de representar a galera do reggae, e é um universo que sempre gostei muito, sou fã do Bob Marley”, contou, reforçando que o ídolo é um dos maiores artistas do mundo. “Espero que o reggae volte a ter seu espaço, porque ele fala de amor, de fé, de perseverança, e é isso que a gente precisa nos dias de hoje, que se fala tanto em depressão e coisas negativas, o reggae traz um colo musical para quem precisa”, concluiu.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

