'Cheia de surpresas e vozes maravilhosas', avisa Anna Maz sobre Canta Comigo 6 Em entrevista ao site oficial, a grande vencedora da quarta edição do reality musical também fala sobre o desafio de estar no papel de jurada

A grande vencedora da quarta temporada do reality musical e atual jurada do Canta Comigo 6, Anna Maz, sempre teve sua vida ligada à música. Desde os 14 anos, já se apresentava em bares e soube, desde então, que a carreira de cantora seria seu objetivo. Em entrevista ao site oficial, ela contou sobre a expectativa de estar novamente no painel de especialistas do programa, que estreia a nova temporada no dia 14 de abril, na tela da RECORD.

Mesmo estando pelo segundo ano consecutivo no painel de especialistas, a mineira enfatizou o desafio de estar do outro lado, lidando com tantos talentos e sonhos. "É muito difícil não cantar junto, mas é sempre um prazer imensurável dizer sim, porque nós que estivemos do outro lado, sabemos exatamente como é", declara.

Experiente no assunto, a cantora ressaltou que, além da técnica vocal, a entrega emocional dos candidatos durante suas apresentações é essencial. Para ela, a dedicação e o sentimento transmitidos superam eventuais deslizes técnicos, destacando a importância da conexão emocional com a música.

Sobre a vida após o reality, a cantora confessa que ainda não se acostumou com as mudanças e ainda planejou seu futuro. "Tudo aconteceu muito rápido e estou vivendo cada dia de uma vez", afirma.

Com o talento de quem já levantou 100 jurados e conquistou o público em votação pelo R7.com, Anna adianta que a próxima edição está imperdível. "Temporada cheia de surpresas e vozes maravilhosas", garante.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo estreia no dia 14 abril, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

