Graça Cunha promete entregar ainda mais emoção no painel de jurados do Canta Comigo 6 Veterana do painel de especialistas do reality musical já chegou a ir às lágrimas com apresentações; veja a entrevista!

Com o brilho no olhar de iniciante, mas com a potência de ocupar o painel do Canta Comigo desde a primeira edição, Graça Cunha promete continuar se emocionando com as apresentações dos candidatos em mais uma temporada do reality musical, que estreia no dia 14 de abril, na tela da RECORD.

A cantora, que reflete muitas vezes o olhar da maioria do público, revelou que não poupa as lágrimas quando se comove com as músicas: “Eu me conecto com as histórias, as vozes e os repertórios. Me emociono mesmo, toda temporada você vai me ver chorando”.

Para os futuros competidores do Canta Comigo 6, Graça aconselha levar exatamente esse lado emocional para as apresentações.

“Não basta só técnica, você precisa trazer o coração. Música é sobre você levar amor. É um remédio”, afirma a compositora, que citou como exemplo a apresentação de Max Gracio, na primeira edição do programa. No episódio, a jurada ficou eufórica com o desempenho do artista cantando Sangrando, do Gonzaguinha.

Assista:

E pondera: “Eu sou uma pessoa muito amorosa e carinhosa, acredito que a gente segue juntos. Não existe um artista sozinho, a gente é um coletivo. É um grupo de pessoas fazendo algo pela nossa música brasileira".

A nova temporada do reality só estreia dia 14 de abril na tela da RECORD, mas Graça já está a todo vapor nas gravações e, por isso, conta o que o público pode esperar: “Grandes emoções e vozes. Esse programa é para a gente conhecer novos talentos. Vem uma temporada linda por aí”.