Graziela Medori estreia como jurada no Canta Comigo 6: 'Especial' No painel de especialistas, cantora relembra sua trajetória em realities e conexões familiares

Com a bagagem de quem já esteve na final de dois importantes realities musicais – sendo um deles o The Four Brasil, na tela da RECORD,e vinda de uma família musical – a cantora Graziela Medori chega ao júri de especialistas do Canta Comigo 6com a certeza de que vai se emocionar com as histórias, performances e também com a companhia dos especialistas que estão ao seu lado no painel.

“O Canta Comigo é muito especial pela diversidade, são 100 jurados e isso faz o diferencial do programa, o fato de cada um ter seu estilo, a sua forma de ver a vida, sua influência e trajetória. Eu acho isso muito interessante dentro do programa e quando me veio o convite eu aceitei na hora. Eu já paquerava há um tempo e estava muito afim de participar, fiquei muito feliz”.

A qualidade técnica também tem chamado a atenção da nova jurada. “São candidatos muito bons e eu sinto neles essa conexão da família, que está ao lado, apoia e aposta todas as fichas. E isso tem muito a ver comigo, eu vim de uma família musical [Grazi é filha da cantora Claudya e do músico Chico Medori], que não me impôs nada no sentido de virar uma artista, mas sempre esteve comigo e me apoiou no momento em que decidi. Então, isso tem muito a ver com a minha trajetória”, revela.

Do outro lado do palco, ela tem ido além da música ao observar quem busca seu lugar ao sol, se atentando para as histórias de famílias que apoiam com afeto, carinho ou uma palavra de incentivo, fazendo com eles cheguem até lá.

“Procuro não ir muito para as questões técnicas, porque sei que estar nesse lugar é difícil, já passei por esse desafio duas vezes na vida, e é muito complicado. O que me toca muito é a interpretação, o que essa pessoa tem para passar na parte interpretativa da canção, a história dela aliada à escolha da música, eu acho que mais do que acertar nota, é o caminho da emoção”, comenta Grazi.

Histórias de família e desafios

Grazi revela que ao ver o candidato pensa na própria trajetória. “Lembro quando era criança e queria escolher a música através das histórias que eles [pais] contavam e também me faz uma conexão com os realities que participei. Os candidatos também falam sobre esse desafio pessoal por causa de uma situação específica, algo que acontece com todo mundo. Estou super feliz de fazer parte dessa família, que é o Canta Comigo”, comenta.

A cantora explica que da final do The Four Brasil [que aconteceu durante uma pandemia] muita coisa aconteceu na sua vida. Além da maternidade, Grazi lançou seu quinto álbum, que é uma homenagem ao cantor e compositor Marcos Valle, e reúne músicas ‘lado b’ do artista. “O disco foi lançado pelo selo Joia Moderna e idealizado pelo DJ Zé Pedro, que é maravilhoso. Um trabalho bem desafiador, que me deixa muito feliz”, finaliza.

Quer acompanhar Grazi Medori no júri do Canta Comigo 6? Fique ligado, o reality estreia em abril, na tela da RECORD!