Helleno retorna ao palco do Canta Comigo como jurado: "Infinitas possibilidades" Entusiasmado com o novo desafio, o campeão da quinta temporada do reality da RECORD revelou a sensação de pisar no mesmo lugar, mas de forma diferente

Com uma trajetória de superação, looks icônicos e uma voz potente, Helleno se consagrou o campeão do Canta Comigo 5. O cantor retorna ao mesmo palco para uma nova função: ser um dos 100 jurados da nova temporada do reality musical.

Entusiasmado com o desafio, Helleno revelou, em entrevista exclusiva o site oficial, a sensação de pisar no mesmo lugar, mas de forma diferente.

“Subir no palco de novo, sentir o frio na barriga, o nervosismo, as luzes, os barulhos, é um gatilho. Mas não um gatilho negativo, mas sim de emoção, podendo utilizar esse espaço e perceber que ainda existem mais outras coisas para se conquistar dentro desse mesmo espaço, infinitas possibilidades”.

O paulista, que venceu o reality com 51,39% dos votos, sabe muito bem como é encarar o paredão dos jurados e, por isso, aconselha os futuros talentos a aproveitarem a oportunidade: “O Canta Comigo eu chamo de uma escola para quem está participando. Pode ser uma mudança de vida, uma jornada do herói”.

O Canta Comigo eu chamo de uma escola para quem está participando (HELLENO)

E se como competidor, ele não passou nada despercebido com seus looks glamourosos e brilhantes. No painel, Helleno promete arrebentar ainda mais no figurino.

“Eu pensei nas cores, em cada pequeno detalhe da unha, dos anéis, da maquiagem, tudo para trazer um espetáculo, novamente, para quem estiver assistindo”.

Os rumos após a vitória

Em um relato emocionante, Helleno compartilhou que só percebeu sua vitória quando um vizinho da periferia de Interlagos, zona sul de São Paulo, se sentiu representado com a conquista do cantor. “Eu não sei se aquelas pessoas sabiam que existe esse lugar, e hoje elas sabem”.

Mas além de abrir caminhos para novos artistas, Helleno recebeu uma bolada de R$ 300 mil. Com o dinheiro, ele comprou o seu primeiro violão, repaginou o guarda-roupa e investiu no EP Helleno & os Universais, junto com sua banda.

Diferente do que trouxe no reality, o projeto Novos Tempos têm canções apenas em português e está na fase de produção, com previsão de lançamento no segundo semestre deste ano.

Prontos para rever o cantor no Canta Comigo 6?