Leo Von repercute Duelo de Jurados e revela segredo para apresentação perfeita: ‘Emoção aliada à técnica vocal’ O cantor recebeu a maioria dos votos ao soltar a voz com temática dos anos 1980 no palco do reality musical

Leo conquistou o coração do público e levou o troféu do embate (Antonio Chahestian/RECORD)

Querido pelos jurados e também pelo público do Canta Comigo, Leo Von dá um show sempre que solta a voz! Os fãs do cantor puderam assistir à performance dele no domingo (2), quando enfrentou o Duelo de Jurados com o amigo Diego Moraes. Em entrevista para o site oficial, Leo comentou a experiência do embate, falou sobre a carreira e deu dicas para uma apresentação impecável.

“Eu me diverti muito. Tenho uma relação boa com todos os jurados, então foi como me apresentar para os meus amigos mais queridos. Eu sabia que todos ali no painel estavam curtindo e por isso acabei me divertindo no palco também”, lembrou.

Apesar do estilo dele ser country, Leo contou que estava à vontade com músicas dos anos 1980: “Foi uma grande escola musical para mim, principalmente por ser uma década com muitos estilos diferentes de técnicas vocais no pop, rock e tantos outros gêneros”.

Segundo o jurado, ser encarado pelo painel é um pouco intimidador, porém, ele se sentiu tranquilo: “O Diego Moraes e eu somos muito amigos, temos gostos musicais parecidos e sempre brincamos fazendo duetos nos bastidores, cantando Everly Brothers. Eu realmente me senti ‘em casa’ com meus amigos assistindo do painel”, afirmou.

Dica preciosa

Para Leo, é importante que os participantes se entreguem na apresentação: “A coisa que a gente mais quer ali no painel é cantar com o candidato. Eu sempre busco emoção aliada à técnica vocal. Acho que elas são interdependentes, por isso o objetivo é apresentar um equilíbrio das duas. Se fosse colocar numa balança, diria que é 60% emoção e 40% técnica”, avaliou.

Ele contou que é menos criterioso com erros pontuais, e quando um candidato desafina uma ou duas vezes, entende: “Isso é absolutamente normal e ninguém é um robô. Quando os erros são consistentes durante toda a música, dificilmente eu consigo cantar junto. Agora, se a emoção ultrapassar a expectativa, é fisicamente impossível ficar sentado!”

Sucesso

Recentemente, Leo bombou com o lançamento do clipe de The Only Country Bar in Town. O cantor compartilhou o processo criativo: “Eu sempre acabo escrevendo músicas sobre liberdade. Liberdade de ser quem quiser, ser independente das origens é o tema central da música. O título em português seria ‘O Único Bar Country na Cidade’, e esse bar é onde a protagonista da história, que apesar de ser uma menina criada em berço de ouro numa classe média norte-americana, descobre que o estilo country é a sua verdade.”

O que ele conta na música representa também suas experiências de vida: “Quando eu voltei ao Brasil em 2019, busquei muito um lugar em São Paulo que tocasse country music americana, restaurantes típicos, e lugares que remetessem aos lugares mais simples dos EUA, para matar a saudade. Apesar de São Paulo ter praticamente de tudo, poucos lugares sobreviveram à pandemia, mas um deles foi o Cowboys Bar que fica na Água Branca. Ele serviu de inspiração para ser o palco central da música, onde toda estória acontece”, explicou.

Leo passou a se apresentar no local, e aproveitou para gravar o clipe lá. No elenco, ele contou com a participação de amigos especiais do Canta Comigo, como Adriana Farias, Sabrina Caldana, Rafa Rangel, e a cantora Francinne, que foi jurada do Canta Comigo Teen. A cantora Lylith Pop, que junto com Francinne têm um projeto com Igor Godoi, também jurado do painel, completou o time: “Uma grande família”, pontuou.

Feliz com o sucesso do trabalho, Leo compartilhou os próximos passos da carreira: “Eu continuo me apresentando com meu projeto Country e também com a Soundtrackers, banda que o Bruno Sutter já foi vocalista. Esse ano teremos mais alguns lançamentos musicais, tanto composições autorais como versões de clássicos da música Country”.

Ele também segue com os projetos na TV: “No Canta Comigo e como repórter especial no programa do meu pai, Ronnie Von, que vai voltar em breve, dessa vez no horário noturno”, revelou.

Assista ao Duelo de Jurados:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

1 / 10

