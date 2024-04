Lily Nobre se empolga no júri do Canta Comigo 6: ‘Explosão de talentos’ Em entrevista ao site oficial, a ex-peoa de A Fazenda garantiu que os competidores estão surpreendendo a cada episódio

Lily Nobre

Com a bagagem de quem nasceu no meio artístico — filha do cantor Dudu Nobre e da influenciadora e apresentadora Adriana Bombom —, a cantora Lily Nobre compõe o quadro de jurados no Canta Comigo 6 e faz questão de compartilhar os ensinamentos que vem de berço com os candidatos que buscam um lugar ao sol no reality da RECORD. Após encarar o desafio em Itapecerica da Serra, na última edição de A Fazenda, a cantora e compositora revela o quanto está empolgada em fazer parte do painel de especialistas em um reality que é a sua cara.

Em entrevista ao site oficial, Lily destaca a paixão pela música e a emoção presente nas performances dos participantes. “Está sendo uma experiência muito incrível para mim, em todas as gravações é uma explosão de talentos! Ver vários candidatos super talentosos, passando por esse palco, é incrível”, afirma.

A ex-peoa também compara sua experiência no reality musical com A Fazenda 15, destacando a diferença de modelos e a oportunidade de estar do outro lado da competição. “É muito bacana estar no papel de analisar e julgar”, destaca.

Quando questionada sobre o segredo para uma boa performance, ela enfatiza a importância da paixão pela música. “O segredo é a emoção, tentar transmitir a mensagem através da música, da voz, do carinho”, diz.

A jurada ressalta que o programa está muito emocionante e que não falta garra nos competidores. “O top 3 está apertadíssimo e a competição está muito bacana! Então não pode perder de jeito nenhum”, garante.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert