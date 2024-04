Entrevistas |Juliana Lambert, do site oficial

Markinhos Moura revela o que espera dos candidatos do Canta Comigo 6: 'Tem que arrepiar' Dono do hit Meu Mel estreia no painel de especialistas do reality musical da RECORD e conta seus planos para 2024; confira!

Querido entre o público da RECORD e colegas de júri, Markinhos Moura chega ao painel de especialistas do Canta Comigo 6 para brilhar e ajudar a descobrir novos talentos com a experiência de quem já completou 40 anos de carreira.

Em entrevista ao site oficial, o dono do hit Meu Mel confidenciou que já era fã do reality musical e ficou empolgado com o convite.

"Já vejo o programa há bastante tempo e eu sempre reparava na estrutura fantástica e no tratamento dado ao artista que está começando. Também me perguntava por que não estou no júri? Mas tudo tem sua hora e esse momento chegou", comemora.

Se cantar é fácil para Markinhos Moura, julgar já é algo mais desafiador.

"Eu não me sinto confortável em julgar as pessoas, mas aqui, a gente não julga, é como o Marcelo (Amiky) diretor diz, a gente não está escolhendo a melhor voz do Brasil, quem será o próximo Roberto Carlos ou Elis Regina, estamos para aplaudir o talento, porque todos têm talento".

Ele revela que a ideia é passar sua experiência de uma forma empática. "Recebi muito não sem estar preparado para isso e muitas críticas ao longo dos anos. A gente tem que ser acolhedor, fica muito claro que ali ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm um papel importante e o programa é feito dessas 100 pessoas diversas", observa.

O cantor garante que também está aproveitando a oportunidade para aprender com as novas gerações.

"Me aproximo mais dessa geração e escuto coisas que não ouvia antes. Tudo isso é muito legal, uma troca. A gente brinca o tempo todo, somos todos amigos. A gente bate palma, chora, sorri. Estou muito feliz".

Fórmula do sucesso

Para Markinhos, o candidato precisa passar emoção e ter qualidade vocal. "Nervoso todo mundo vai ficar, eu também fico como jurado. E quando você está nervoso a voz falha, mas se cantar com verdade vai nos atingir. Não basta só escolher uma música de sucesso, tem que arrepiar".

Projetos para 2024

Além da agenda de shows, Markinhos Moura, que também é ator, já tem um filme programado para gravar após o programa. "Podem esperar o cantor e o ator, mas ainda tenho tempo para aceitar outras coisas", avisa.

Não perca a estreia de Markinhos Moura no júri do Canta Comigo 6! O programa chega à tela da RECORD em abril.