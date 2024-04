Robinson Monteiro aconselha novos talentos do Canta Comigo 6 : 'Aproveitem cada segundo' Desde a primeira temporada no painel de especialistas, cantor gospel revela que se surpreende a cada ano e dá detalhes sobre novo projeto musical

No júri do Canta Comigo desde a primeira temporada, o cantor gospel Robinson Monteiro, que conquistou seus primeiros fãs no concorrido concurso de calouros comandado por Raul Gil, na tela da RECORD, conversou com o site oficial sobre a sexta temporada do reality musical e ainda contou em, primeira mão, o sonho que pretende realizar em 2024.

"É engraçado, porque a gente acha que está acostumado com o Canta Comigo depois de tantas temporadas, mas cada programa gera aquela ansiedade para estar no painel e ouvir os cantores", confidencia.

Mas não pense que o desafio é só para quem se apresenta no palco. No painel de especialistas, Robinson também fica apreensivo: "Fico com o coração bem apertado pelos candidatos, porque eu sei que são sonhos e eu já participei de programa de calouros, então, eu entendo. Eu digo que meus ouvidos são misericordiosos e eu torço para que cada um viva o melhor momento da história deles", explica.

O cantor gospel reconhece que as histórias dos candidatos costumam falar mais alto. "Às vezes, você canta aquela nota perfeita e só sai a técnica. Eu gosto da verdade que acompanha a música, a emoção me faz levantar, por isso que eu levanto sempre", conta.

Conselho de especialista

Robinson dá uma dica certeira para quem vai encarar o painel na sexta temporada do reality musical. "Se divirta, não vá pensando que é o ‘tudo’ na sua vida, é um momento, uma oportunidade, um degrau. Viva de maneira leve, aproveite cada segundo, porque passa muito rápido".

Novidade para os fãs

O cantor tem boas notícias para quem acompanha sua carreira e promete fortes emoções ainda em 2024. "Estou preparando uma música nova e tenho um projeto muito querido, que é um EP chamado Saudades da Igrejinha, relembrando clássicos da igreja das décadas de 1960, 1970 e 1980, com uma releitura das músicas que marcaram a história da igreja. Vai ser muito especial poder representar os pioneiros da música gospel. Já entramos no estúdio e começamos a gravar algumas canções, acredito que no final do ano já estará disponível para o pessoal ouvir e cantar", adianta.

Quer ver Robinson Monteiro se emocionar no painel de especialistas do Canta Comigo 6? Prepare-se! O reality musical da RECORD estreia no dia 14 de abril!