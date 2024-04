Rodrigo Teaser comemora nova temporada do Canta Comigo: 'Amo gravar esse programa' O intérprete do Michael Jackson fala sobre a expectativa para a estreia da sexta temporada

Alto contraste

A+

A-

A estreia de Canta Comigo 6 está marcada para abril, mas o site oficial acompanhou as gravações de perto e traz todas as novidades para o telespectador da RECORD. Conhecido como o Michael Jackson brasileiro, o cantor, compositor e veterano no posto de jurado, Rodrigo Teaser, celebrou o retorno ao painel de especialistas do reality musical e garantiu que está em casa e até deu um spoiler sobre uma nova dinâmica.

"Eu amo gravar esse programa, sempre aprendo muito a cada temporada. Estou feliz demais em ter sido convidado de novo, não tem como não ser positivo", afirmou.

Para ele, participar do reality musical é como retornar aos dias de escola, reencontrando amigos e fazendo novas conexões. "É muito especial, acho muito legal essa troca", ressaltou.

Sobre a dinâmica do programa e novidade da temporada, Rodrigo revelou sua apreensão inicial em relação aos duelos entre os jurados, mas logo se encantou com a diversidade de talentos apresentados. "É uma forma do público ver outra faceta [dos especialistas]", comentou.

Publicidade

Ao refletir sobre as apresentações, Rodrigo enfatizou a importância da autenticidade para fazer com que ele cante com o participante. "Eu acho que tem que ter verdade, porque é uma ansiedade tão grande de não errar, que, às vezes, a pessoa ensaia tanto e fica mecânico", afirmou, destacando que a sinceridade pode superar a técnica. "Sempre que ver algum tipo de verdade, eu vou me sentir tocado", completou.

Para esta temporada, o jurado garante que a competição será ainda mais acirrada, com participantes extremamente talentosos e uma atmosfera dinâmica. "O público pode esperar um pessoal muito mais profissional, uma galera que está cantando absurdamente bem. Imagino que vai ser muito gostoso de assistir", adiantou o cantor.

Publicidade

Com uma mistura de emoção e talento, a nova temporada de Canta Comigo chega em abril na tela daRECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Relembre sete vezes em que os hits internacionais dominaram o palco do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Desde a primeira temporada, o palco do Canta Comigo é marcado por performances de tirar o fôlego. Além das canções brasileiras, as norte-americanas, espanholas e até mesmo italianas fizeram a alegria dos jurados e do público. Cantar em outro idioma não é para qualquer um, mas os participantes de todas as temporadas do reality musical da RECORD mostraram que não brincam em serviço, e entregaram hits que ficaram famosos ao redor do mundo; relembre alguns