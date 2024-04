Tonzão Chagas ressalta a importância da representatividade no júri Canta Comigo 6: 'Funk venceu' Em entrevista ao site oficial, o dono do hit Desenrola Bate Joga de Ladinho expressou sua felicidade em representar o gênero musical no painel de especialistas

De Itapecerica da Serra para o estúdio de gravação do Canta Comigo 6! Tonzão Chagas participou da última edição de A Fazenda e agora embarca no desafio de julgar novos talentos no reality musical.

Em entrevista exclusiva ao site oficial, o dono do hit Desenrola Bate Joga de Ladinho expressa sua felicidade em fazer parte do painel de especialistas, ressaltando a importância da representatividade do funk no programa, especialmente devido ao histórico de preconceito enfrentado pelo estilo na sociedade.

"Muita gente não via o funk como um gênero musical, como música de fato e hoje ter esse espaço, a gente vê que o funk venceu. Estou muito feliz de estar aqui, nesse lugar, e ter o respeito da galera. Ninguém olha para a gente com diferença, olha de igual para igual", garante.

O ex-peão enfatiza que sua presença como jurado é mais um testemunho do reconhecimento e aceitação do gênero. "Já teve o MC Creu e agora estar aqui nesse lugar é ótimo, muito importante estar representando o funk", afirma.

No papel de jurado, o funkeiro comenta que o quesito do sentimento será eliminatório, e leva em conta a emoção que o candidato põe na apresentação. "Para mim, é importante ele viver a música e aquilo que está cantando no momento. Então, quando traz esse sentimento, eu canto com a pessoa", relata.

Entusiasmado com o desafio, Tonzão revela que a nova temporada pode ser definida como um mix de sentimentos e o público de casa pode esperar por muitas emoções. "É a minha primeira vez [como jurado], mas eu já assistia, essa vai ser diferente de todas, vai ser espetacular", garante.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo estreia no dia 14 abril, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

