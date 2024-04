Esquenta |Do R7

'Muito feliz e realizada', diz Li Martins ao completar 40 anos Comemoração do aniversário da jurada do Canta Comigo 6 foi embalado por muita música e diversão

Alto contraste

A+

A-

Li Martins, jurada doCanta Comigo 6, que estreia no próximo dia 14 de abril, na RECORD, comemorou o aniversário de 40 anos ao lado de sua família e dos companheiros de painel de especialistas do reality musical.

Em ritmo de karaokê, a cantora soltou a voz e até relembrou sucessos da banda Rouge. Nas redes sociais, ela compartilhou a alegria com os fãs: "Sou uma mulher, agora de 40 anos, muito feliz e realizada!".

Além da filha, Antonella, e do marido, o empresário João Paulo Mantovani, a comemoração contou com a presença dos juralindos Helleno, Julyana Lee, Ana Dutra e Ana Kalyne.

Li aproveitou para agradecer os amigos e o público: "O dia do meu aniversário foi maravilhoso do começo ao fim e quero agradecer todo carinho que recebi por aqui e pessoalmente também!".

Publicidade

Confira a publicação:

Prepare-se! O Canta Comigo 6 estreia no dia 14 de abril, na tela da RECORD.