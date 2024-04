Helleno homenageia Prince com música e curiosidades do artista O jurado do Canta Comigo 6 postou um vídeo nas redes sociais sobre o cantor

Helleno também se inspirou no estilo de Prince no segundo episódio (Reprodução/Instagram)

Inspirado pela obra e vida de Prince, o especialista do Canta Comigo 6, Helleno, publicou um vídeo na internet homenageando o cantor americano. Esse foi o primeiro conteúdo de uma série que o jurado pretende compartilhar. O intuito é espalhar informações e a playlist dos artistas para os seguidores que não conhecem.

No segundo episódio do reality, Prince também foi inspiração para Helleno, dessa vez, nas roupas. O jurado selecionou peças parecidas com o estilo do artista para o look da gravação.

Confira o vídeo:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os looks do segundo episódio:

