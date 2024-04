Jurados do Canta Comigo 6 fazem ‘Festa da Firma’ animada

Alto contraste

Clima animado tomou conta do encontrinho dos jurados na noite de terça-feira (9) (Reprodução/Instagram)

Tem jeito melhor de recepcionar os novos jurados do que uma festinha? Após as gravações de Canta Comigo 6, os especialistas foram em peso para a casa de Mari Belém, na noite dessa terça-feira (9). Com tantos talentos em um só lugar, não faltou música boa e animação.

O repertório foi diverso, Rodrigo Teaser performou sucessos de Michael Jackson, Graça Cunha explorou os clássicos de divas como Etta James, e Nicholas Torres brilhou com a interpretação de Skyfall, de Adele. Mas também rolou samba, hits pop, sertanejo e bossa nova.

E essa foi a segunda edição do festerê animado. No domingo (7), os jurados também foram convidados para uma celebração com Fafá de Belém.

Confira:

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

Viva o samba! Relembre apresentações do gênero que encantaram o público:

