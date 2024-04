Mari Belém abre o coração sobre amizades entre os jurados: ‘Time muito unido’

Alto contraste

A+

A-

Mari Belém dá conselho aos participantes: "Seja você mesmo e se joga!" (Reprodução/Instagram )

A sexta temporada de Canta Comigo estreia neste domingo (14) com diversas novidades. No painel de jurados, veteranos dão as boas-vindas a mais de 30 especialistas novos. Mari Belém, que participa do elenco desde a segunda edição, comentou o entrosamento do time de profissionais e também deu dicas importantes para os participantes.

A cantora revelou que os novos jurados ainda estão se acostumando com a animação dos bastidores: “Eles estão aquecendo. Até entender que é uma bagunça mesmo, como diz nosso diretor [Marcelo Amiky], que é um zoológico, eles ficam um pouco retraídos”, brincou.

Segundo Mari, os especialistas formam um “time muito unido” e a amizade floresce no decorrer das gravações: “Quem eu mais vejo fora daqui são a Carla Cristina e a Nat Guareschi, que são meus grudes, a Thainá Cardoso também, mas quando começa o programa, parece a volta da escola, sabe? Um novo ano letivo, somos uma grande quinta série.”

Além da harmonia entre os especialistas, Mari contou que não vai faltar emoção nos episódios: “É muito especial você ver o apoio da família dos candidatos, a música sendo cura na vida das pessoas”, explicou.

Continua após a publicidade

Aos participantes, a cantora dividiu uma dica valiosa: “O maior conselho que eu dou é se divertir naquilo que você está propondo fazer, é uma oportunidade muito especial. Seja você mesmo e se joga!”

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

Continua após a publicidade

Viva o samba! Confira sete apresentações do gênero que empolgaram o público do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Diversos gêneros musicais já passaram pelo palco do Canta Comigo. Apresentações variadas e, mesmo assim, impressionantes, marcaram todas as temporadas do reality musical da RECORD. Levantando jurados e encantando o público, o samba se destacou na história do programa; confira!