Novidades |Do R7

Aceita o desafio do karaokê? Solte a voz em alemão com o Canta Comigo A apresentação da finalista Paula Magh foi ao som de ‘Der Hölle Rache’, ópera de Mozart

Alto contraste

A+

A-

A candidata soltou a voz e encantou os especialistas com canto lírico Edu Moraes/RECORD

Lembra da Paula Magh? A finalista do Canta Comigo levantou todos os jurados ao som de Der Hölle Rache, também conhecida como Ária da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica. Como se não bastasse a dificuldade técnica, a cantora soltou o vozeirão em alemão! Será que você consegue também?

As redes sociais do reality estão promovendo vídeos de karaokê dos candidatos que atingiram nota máxima na temporada. Com legenda, fica até possível ousar acompanhar a apresentação da Paula!

Além dela, outros cantores também receberam suas versões para karaokê. Clique aqui e divirta-se !

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Juntinhos! Relembre duplas e grupos que se apresentaram no Canta Comigo:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Cantar é um ato de amor, e fazer isso ao lado de grandes parceiros, torna o momento ainda mais especial! Várias duplas e um quarteto passaram pela sexta temporada do Canta Comigo. Será que você lembra de todos?