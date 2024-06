‘Addicted to You’: Cris Piza e DJ Jhonatan Ospina lançam collab internacional A jurada do Canta Comigo se uniu ao artista para criar um hit techno melódico

Cris Piza está com parceria inédita em hit techno Reprodução/Instagram

Cris Piza prometeu música nova no forno e entregou! Em parceria com o DJ Jhonatan Ospina, a jurada do Canta Comigo deu voz a um hit marcante de música eletrônica. A collab Addicted to You já está nas principais plataformas digitais!

Diferente do trap da artista, a música tem sonoridade dançante e emocional, marcas do DJ colombiano radicado nos Estados Unidos. A letra teve composição de ambos e fala sobre um sentimento de “vício” por uma pessoa: “É um retrato do poder avassalador do amor e da necessidade de estar com essa pessoa especial”, diz Jhonatan.

O DJ veio até São Paulo (SP) gravar a música com Cris, e aproveitou a viagem para explorar paisagens culturais brasileiras nas gravações em espaços históricos, como no Theatro Municipal de São Paulo, onde apareceu mesclando techno e música clássica.

Ouça a collab de Cris e Jhonatan:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!