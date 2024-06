Alô, torcida! Veja como os finalistas do Canta Comigo estão se preparando para a disputa

Alto contraste

A+

A-

Para quem vai a sua torcida? Reprodução/Instagram

Todos os holofotes estão voltados para os 13 finalistas do Canta Comigo! As redes sociais dos participantes estão bombando, e eles aproveitam o momento cada uma de uma forma: engajando as torcidas, conquistando mais fãs com vídeos, oferecendo serviços e até fazendo publi!

Adjotta publicou stories com contagem regressiva para a grande final do programa! O cantor tem publicado covers com frequência nas redes sociais e até lançou uma versão de Creep, do Radiohead, nas plataformas de áudio. Essa música o levou a conquistar todos os jurados do reality.

Já Alisson Viana, adora falar com os fãs na internet! O rapaz sempre posta novidades, como quando saiu no jornal da cidade, com uma matéria sobre a “lágrima” em sua voz. Ele está agitando a torcida para assistirem à final.

Outra finalista que já está angariando votos com os fãs é Carol Marques. A cantora mudou o visual, investiu em fotos profissionais e publicou um vídeo convocando a galera!

Publicidade

Olha só:

Saindo da internet, Gaby Olliver está trabalhando nas parcerias e networking. A cantora fez uma participação no show do Sampa Crew! Ela escreveu nas redes sociais: “Eu, como uma mulher romântica, sempre me emociono ouvindo suas canções, imaginem a emoção que é cantar junto!”

Publicidade

Confira:

Exther também está com a carreira deslanchando no jazz! A finalista já tem shows marcados em São Paulo (SP), além de soltar vídeos cantando grandes sucessos do gênero musical.

Publicidade

Entre shows, reuniões de trabalho e eventos, Luan Richard arrumou tempo para lançar uma música. Indecisão é o novo single do finalista, e já está disponível nas plataformas de áudio!

Ouça:

Quem também está divulgando single é Tirza Almeida, a finalista se dedica à música gospel e tem sua canção Não Há Outro disponível em todas as mídias! Além do sucesso entre os fãs do reality musical, a cantora está bombando nos portais do gênero musical.

Thuany Schnaider, que se classificou na mesma semifinal de Tirza, está com a carreira a todo vapor! Ela tem se apresentado em casamentos e está com a agenda lotada para os próximos dias. Thuany performa no Festival Nacional da Canção, no sul de Minas Gerais, há sete anos.

Paula Magh, a segunda finalista da temporada, publicou um vídeo com a música Il Mio Cuore Va, tema do filme Titanic, nas redes sociais. Essa foi a canção escolhida para a primeira apresentação da cantora no reality. Além dos vídeos, Paula está divulgando aulas de música em seus perfis.

Veja:

Sayô está bastante animada com a final, e vive engajando os fãs na internet! A cantora posta vídeos de suas apresentações em Salvador (BA), e mostra a agenda cheia de shows! Neste sábado (29), por exemplo, ela vai soltar a voz na 26ª Festa de São Pedro de Itatiba!

A finalista Tânia Mayra também está com a carreira brilhando! Ela teve a apresentação no Canta Comigo repercutindo por Sônia Abrão, e recebeu vários elogios da apresentadora. Além disso, apareceu com a prefeita de sua cidade, Praia Grande (SP), para anunciar os shows de festa junina do local e agitar os conterrâneos para votarem muito no programa.

Olha só:

Vanessa Novato, que se classificou no mesmo episódio de Tânia, também gosta de publicar suas apresentações nas redes sociais. Ela investiu em uma identidade visual para as mídias e está até fazendo publi de estética!

Welisson Galvão, último classificado para a final do reality, deixou as redes totalmente voltadas para o programa! Ele publicou o vídeo do duelo com Anne Marie na internet e recebeu diversos elogios.

E aí, estão ansiosos para o próximo episódio?

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!