Altas expectativas! Juradas do Canta Comigo elogiam a primeira semifinal do reality O episódio vai ao ar neste domingo (16), e promete muita música boa e emoção do começo ao fim; vem ver!

A primeira semifinal do Canta Comigo acontece neste domingo (16), às 18h (Reprodução/Instagram)

As juradas do painel de especialistas do Canta Comigo já entraram no clima da semifinal, que vai ao ar neste domingo (16), a partir das 18h, na tela da RECORD. Em um post divulgado no Instagram oficial do reality musical, elas mostraram o quanto estão ansiosas para ver no ar esse verdadeiro desfile de talentos!

Com a ansiedade à flor da pele, Thalita Pertuzatti comentou: “Muita emoção”.

Já Paola Carla também deu um spoiler, de que é bom todo mundo preparar o lencinho: “Ai, meu coração”. Enquanto Paloma Marques avisou: “Tá lindo”.

Confira:

