Amor no painel! Conheça os casais que dividem o júri do Canta Comigo 6 Em clima de Dia dos Namorados, os especialistas do reality musical esbanjam carinho e cumplicidade

Alto contraste

A+

A-

Eles inspiram com lindas histórias de amor (Reprodução/Instagram)

O Canta Comigo é um ambiente favorável para o amor! A cada episódio, o público se emociona com as músicas e histórias de vida dos candidatos. No painel não é diferente, três casais inspiram os fãs com relações baseadas em união e muito carinho! Relembre a relação de Bruno Sutter e Talita Dias, Andrea Sorvetão e Conrado, Aragon Nale e Carla Cristina.

Bruno e Talita se conheceram no reality musical! Eles começaram com uma amizade, mas o jeitinho bem-humorado de ambos fisgou um ao outro. Em entrevista para o site oficial, a cantora foi só elogios para o amado: “O Bruno é um homem muito amável, doce, gentil. Todo mundo acha que por ele ser comediante, é um loucão, mas é o contrário, isso dele me prendeu de uma forma que eu nem sei explicar”, revelou.

Há seis anos juntos, eles sempre publicam conteúdos divertidos nas redes sociais. Recentemente, compartilharam um momento “casal festa junina” no painel.

Veja:

Publicidade

Com quase 30 anos de casamento, Andrea Sorvetão e Conrado estão juntos desde 1989! Eles têm duas filhas, Giovanna e Maria Eduarda, uma família super unida. O casal se conheceu nos bastidores do Xou da Xuxa, e não se desgrudaram mais.

Há pouco tempo, Conrado se curou de um câncer no intestino. Andrea esteve ao lado do marido todo o tempo, sendo forte e compartilhando o estado de saúde do artista. Eles participaram de reportagem especial do Domingo Espetacular, mostrando todos os detalhes da cura de Conrado. Andrea se emocionou muito!

Publicidade

Agora, o casal aparece sempre feliz nas redes sociais, inclusive, publicaram registros de uma viagem muito legal para a Argentina.

Confira:

Publicidade

Aragon estreou no painel do reality na sexta temporada, e garantiu seu lugar juntinho com a amada, Carla! Eles completaram o primeiro ano juntos no dia 1º de abril, e choveram declarações de amor! Nas redes sociais, o jurado escreveu: “A gente se assustou com a velocidade, mas na nossa idade o amor não pode esperar. E eu já estava te esperando, tipo assim, a vida inteira.”

Carla também é só elogios para o namorado: “Parece que é mentira, né? Mas é uma linda verdade. É a minha escolha diária e, sem dúvida alguma, a melhor de todas. Em você eu encontrei a paz que precisava para sossegar, o apoio, o cuidado, o respeito, a cumplicidade, a admiração mútua e principalmente amor… amor dos bons mesmo”, disse.

Olha como são lindos juntos:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Especial Dia dos Namorados! Confira a playlist romântica do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O amor está no ar do Canta Comigo 6! Em homenagem aos fãs apaixonados do reality musical, preparamos uma playlist especial apenas com músicas românticas que rolaram no programa. Aproveite a lista junto com seu amor, mas se estiver solteiro, inspire-se com a gente!