André e Drika Marinho abrem álbum de férias e inspiram internautas: ‘Família linda’ Após as gravações do Canta Comigo 6, o jurado não perdeu tempo e correu para aproveitar as férias ‘gringa’

Sempre em família, o cantor conquista fãs nos palcos e na web Reprodução/Instagram

A temporada de férias só começou e nada mais que justo para os jurados do Canta Comigo que um descanso em grande estilo. Após todas as gravações da sexta edição do reality musical da RECORD, o cantor André Marinho não perdeu tempo, saiu do painel de especialistas e foi direto para a ‘gringa’.

Sempre com a família, o jurado compartilha detalhes e brincadeiras do dia a dia com os seguidores e dessa vez não seria diferente. Em um dos parques de diversão mais famosos do mundo, o cantor posou com a esposa e os filhos, mostrando que sabe bem como viver o ‘American Way of Life’. Os registros da diversão contagiaram a web e até mesmo o famoso castelo ficou em segundo plano.

Na legenda, Drika Marinho, esposa do artista, parafraseou o produtor cinematográfico fundador do parque e escreveu: “Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade”.

Os comentários foram marcados por muitos elogios aos ‘modelos’. “Família linda”, afirmou uma internauta. Outra disparou: “Divirtam-se”. Teve, ainda, quem falou das fotos e vídeos: “Registos maravilhosos”.

Confira:

