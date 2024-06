André Marinho curte férias em grande estilo e abusa da combinação de looks Seguidores do cantor não esconderam a admiração pelo jurado do Canta Comigo 6

André Marinho e família curtem viagem nos Estados Unidos (Reprodução/Instagram)

Um dia vencendo o Desafio dos Jurados no Canta Comigo 6 e no outro, passeando com a família e visitando lugares com paisagens de tirar o fôlego. O cantor André Marinho compartilhou em suas redes sociais um pouco da sua vida fora do painel de especialistas do reality musical da RECORD, e impressionou os fãs.

Após arrasar no palco, ao lado de Mari Belém, o jurado tirou alguns dias para passear com a família e curtir a beleza dos parques aquáticos de Orlando, cidade da Flórida, nos Estados Unidos.

Na publicação, o cantor aparece em fotos acompanhado pelos seus dois filhos e sua esposa, todos com as roupas de banho combinando. Os seguidores adoraram as fotos e elogiaram a família. “Adoro como vocês se combinam”, comentou uma internauta. “Amo essa família”, disse outra seguidora.

Confira a postagem:

