Andrea Sorvetão abre ‘baú de lembranças’ e mostra foto com Pampa: ‘Nosso campeão’ Atleta, que era amigo da jurada do Canta Comigo, faleceu no início do mês

Andrea compartilhou momento feliz ao lado do amigo Reprodução/Instagram

Andrea Sorvetão mexeu com o coração dos seguidores ao postar uma foto com Conrado e o amigo do casal, André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa. Ele faleceu recentemente, após lutar bravamente contra um linfoma. A jurada do Canta Comigo prestou homenagem ao atleta.

Ela escreveu: “Revirando baú aqui em casa achei essa foto, no aniversário de quatro anos da Giovanna. Pampa querido, nosso campeão olímpico. No tempo que moramos em São Paulo (SP) tivemos vários momentos juntos”.

Pampa foi campeão olímpico de vôlei em 1992. Ele tinha 59 anos e tratava um câncer do sistema linfático. O atleta partiu em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia.

Uma seguidora comentou: “Deixou muita saudade, ele era único... Não perdia um jogo só para vê-lo.”

Confira a publicação:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

