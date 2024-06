Anna Maz compartilha fotos de ‘cãominhada’ com seu pet e diverte fãs nas redes sociais Vencedora da quarta temporada do reality musical da RECORD impressiona seguidores com nome inusitado de pet; confira

Alto contraste

A+

A-

Anna Maz impressiona fãs com nome inusitado da sua cadela Reprodução/Instagram

A campeã do Canta Comigo 4 e jurada da atual edição do reality, Anna Maz, compartilhou com seus seguidores um amor além dos palcos: sua cadela, a Kate Bush — nome em homenagem à cantora inglesa.

Apesar de uma vida dedicada à música, Anna aproveita os momentos de lazer sempre em boa companhia, amiga de quatro patas.

Na publicação, a cantora ainda brincou e fez um trocadilho com as palavras: “Cãominhada com Kate Bush”. Os internautas adoraram a postagem e elogiaram a fofura do pet. “Lindezas”, comentou uma fã. “Adorei o nome!”, afirmou outra seguidora.

Confira a postagem:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.