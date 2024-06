Novidades |Do R7

Anna Maz e Helleno relembram a emoção de vencer o Canta Comigo Agora, no painel de jurados, os cantores compartilharam a ansiedade de viver mais uma experiência marcante no reality musical; confira

Alto contraste

A+

A-

Anna maz e Helleno celebram emoção de viver mais uma final do Canta Comigo Reprodução/Instagram

Anna Maz e Helleno já começaram a agitar a web para a grande final do Canta Comigo, que acontece neste domingo (30)! Agora, no painel de jurados, a campeã da quarta temporada do reality musical da RECORD, e o último vencedor da competição compartilharam a emoção de levar o prêmio para casa.

Nas redes sociais, eles mostraram imagens do dia em que levaram o prêmio para casa: “Tanta coisa mudou! Ciclos se encerraram e novos começaram e, ao longo desse tempo, aprendi muitas lições valiosas. É só o começo”, escreveu Anna.

Helleno também se emocionou, e ainda destacou a participação como jurado do programa. “O que eu posso dizer dessa experiência incrível é que, ser jurado e estar na torcida pela nova campeã ou campeão, meu coração revive quando participei como candidato e fui campeão!”, afirmou.

Nos comentários, os fãs dos cantores, e colegas do painel de especialistas, reagiram com muitos elogios na publicação. Na foto que Anna compartilhou, o próprio Helleno expressou muito carinho pela jurada: “Coisa mais incrível. Sou seu fã”. Uma internauta também não poupou elogios à cantora: “Nunca houve uma voz tão perfeita no programa”, escreveu.

Publicidade

Na postagem de Helleno, Adriana Farias, Anna Maz, Júlia Sanchez e Rodrigo Teaser demonstraram muita admiração pelo artista. “Pessoa linda de tudo”, comentou a Violeira.

Confira a postagem de Anna Maz:

Publicidade

Confira a postagem de Helleno:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.