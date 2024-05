Anna Maz e Luan Carbonari encantam os fãs com cover de Pink Floyd Ao lado do finalista do Canta Comigo 5, a jurada brilhou nas redes sociais

A música escolhida para o dueto foi "Wish You Were Here" (Antonio Chahestian/RECORD)

O Canta Comigo proporciona encontros muito interessantes na música. A campeã da quarta temporada do reality, Anna Maz, conheceu o finalista da quinta edição do programa, Luan Carbonari, e o resultado foi uma amizade marcada pela paixão por rock e duetos.

Nesta quarta (8), a dupla publicou um vídeo cantando a música Wish You Were Here, do Pink Floyd, e encantou os fãs na internet. Um seguidor comentou: “Cantem junto mais vezes”, enquanto outra fã escreveu: “Que delícia de vozes”.

Esse foi o segundo dueto com música do Pink Floyd publicado pelos cantores, o primeiro foi ao som de Brain Damage.

Assista:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

