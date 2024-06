Anna Maz no Carnaval? Cantora se diverte com os fãs na internet A jurada do Canta Comigo abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e hablou

Alto contraste

A+

A-

A cantora falou sobre suas músicas favoritas, dicas de canto e novidades (Reprodução/Instagram)

Apesar da rotina agitada, Anna Maz sempre arruma um tempinho para falar com os fãs! A jurada do Canta Comigo abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e sanou as dúvidas dos seguidores. As questões foram desde dicas sobre música até participação no Carnaval de São Paulo (SP).

“Se inspirem nos melhores, mas tenham autenticidade”, alertou a cantora sobre a carreira musical. Ela também falou do júri no reality musical: “Eu gosto, é muito legal estar do outro lado, mas é muito difícil ao mesmo tempo, principalmente porque já fui participante. Mas é uma sensação muito boa, a gente vive muitas emoções!”

Um seguidor pediu que ela elencasse suas músicas favoritas da banda The Smiths, e na opinião da jurada, How Soon is Now está no topo! Falando em músicas internacionais, o inglês de Anna foi muito elogiado. Mas a perfeição não veio sem esforço, ela contou que estudou por cinco anos em uma escola de idiomas!

Um internauta questionou se a jurada se apresentaria no Carnaval paulistano, e ela respondeu direta: “Nunca pensei, mas seria interessante”. Anna também falou que vai rolar “algo muito legal” em agosto, envolvendo metal sinfônico. Bora ficar de olho nas próximas atualizações dela?

Publicidade

Por fim, a cantora revelou que uma das apresentações que mais marcaram ela foi quando Adjotta cantou Creep, do Radiohead: “Uma das mais lindas”.

Relembre a performance:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Especial Dia dos Namorados! Confira a playlist romântica do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O amor está no ar do Canta Comigo 6! Em homenagem aos fãs apaixonados do reality musical, preparamos uma playlist especial apenas com músicas românticas que rolaram no programa. Aproveite a lista junto com seu amor, mas se estiver solteiro, inspire-se com a gente!