Anna Maz, Paloma Marques e Ricardo Hora brilham em cover emocionante de Chitãozinho & Xororó O trio de jurados do Canta Comigo encantou os fãs com um modão raiz

Alto contraste

A+

A-

Os especialistas criaram uma amizade linda dentro e fora do painel (Reprodução/PlayPlus)

Quem acompanha as redes sociais dos jurados do Canta Comigo sabe que Anna Maz, Paloma Marques e Ricardo Hora são inseparáveis. A amizade nasceu no painel do reality musical e foi para a vida dos especialistas. Nesta terça (28), eles acataram os pedidos dos fãs e soltaram um cover misturando sertanejo, música lírica e soul.

O trio soltou a voz ao som de Se Deus Me Ouvisse, clássico de Chitãozinho & Xororó. O vídeo foi publicado nas redes sociais dos jurados e rendeu vários elogios ao talento dos cantores. “Deu até vontade de chorar ouvindo vocês, perfeitos demais”, escreveu emocionada uma seguidora. Laura Carolinah, amiga do programa, também comentou: “Ai, morri. Socorro! Vocês moram no meu coração!”

Assista :

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O pessoal caprichou no visual tirando as peças escuras do armário! Candidatos e jurados arrasaram com tons de preto, muito brilho e tendências de moda. Inspire-se!