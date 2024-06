‘Arraiá do Metal’: Bruno Sutter compartilha playlist genial para as festas juninas O jurado do Canta Comigo colocou a voz do Detonator em versões divertidas de músicas da festividade

A coletânea está disponível em todas as plataformas digitais (Reprodução/Instagram)

Para os amantes de rock, que não deixam as festividades juninas de lado, Bruno Sutter compartilhou um disco completo com versões clássicas da época em heavy metal! A combinação levou os fãs do Detonator ao delírio e rendeu comentários muito divertidos nas redes sociais do jurado do Canta Comigo.

Músicas como Cai Cai Balão e Pula Fogueira ganharam acordes de rock pesado na playlist de Bruno, criada em 2021! Ao todo, são 10 versões modificadas para o gosto dos metaleiros.

Nas redes sociais, os fãs fizeram a festa: “É um sacrilégio, mas é um sacrilégio bem-humorado”, brincou um seguidor. “Eu não sabia que precisava desse álbum até agora”, escreveu um internauta. Alguns comentários foram mais além: “Imaginem as crianças dançando na escola, seria lindo!”

Confira:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Vaga garantida! Veja quem já se classificou para as próximas fases do Canta Comigo:

