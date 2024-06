Barbiecore! Lí Marttins mostra detalhes do look poderoso do Canta Comigo A cantora recebeu muitos elogios dos internautas nas redes sociais; confira!

Alto contraste

A+

A-

Lí Marttins impressiona o público com look rosa no painel de Canta Comigo (Reprodução/Instagram)

Sempre com looks de arrasar, Lí Marttins impressionou novamente o público com um figurino no melhor estilo Barbicore! A cantora e jurada do Canta Comigo se destacou com um vestido de cetim rosa coloado no corpo e cheio de detalhes, como ombreiras, amarrações e botões.

Ao publicar algumas fotos nas redes sociais, Lí observou que o look usado no programa era bem Barbiecore: “Eu amei e vocês? Mais uma produção icônica do maravilhoso Ale Monteiro”, contou.

Nos comentários, fãs e seguidores da cantora elogiaram: “Esse com certeza foi um dos melhores, bem Barbie, Penélope charmosa”, em outro comentário, uma fã disse: “Barbie fada nipônica”.

Veja a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.