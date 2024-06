Bastidores animados! Veja o que rolou por trás das câmeras na semifinal do Canta Comigo Os jurados fizeram a festa no painel e nos corredores de gravação do programa

Alto contraste

A+

A-

O entrosamento dos especialistas chama a atenção na internet! (Reprodução/Instagram)

O público sabe que o clima do Canta Comigo 6 é uma delícia tanto no programa quanto nos bastidores! Os jurados do reality musical provam isso a cada episódio, compartilhando momentos muito divertidos do que rola por trás das câmeras. Confira!

Mari Belém registrou momentos de emoção do painel, quando caiu no choro com os candidatos, e também mostrou fotos com os outros especialistas. Ela apareceu ao lado de Allan Vilches e Caju, super felizes na gravação da primeira semifinal.

Veja :

Já Neila Abrahão, fez questão de mostrar todos os detalhes do programa. A guitarrista tirou foto com Paloma Marques no painel, e registrou vários locais diferentes nos bastidores, como a área em que os candidatos aguardam antes de entrarem no palco.

Publicidade

Olha só:

Ana Preta mostrou o lookinho lindo escolhido para o episódio, e entre um carão e outro, postou foto dos amigos de painel, Helleno e Diego Moraes. Eles estavam combinando, com camisas de renda!

Publicidade

Veja:

Anna Maz, Gilliard e Margareth Pires convocaram os fãs para assistirem ao programa com fotos da semifinal registradas pelo fotógrafo Edu Moraes. É um flash melhor que o outro! E não esqueçam: se vocês perderam o episódio e querem conferir tudo o que rolou, acessem o PlayPlus!

Publicidade

Confira:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Painel de estrelas! Relembre os jurados convidados do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Grandes nomes da música abrilhantaram o painel do Canta Comigo na sexta temporada! Claudya, Dudu França, Kátia, Leoni, Maria Alcina, Munhoz e Mariano deixaram os episódios ainda mais especiais. Relembre!