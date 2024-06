Bruno Sutter agradece o carinho dos fãs: ‘Nosso sonho transformado em realidade’ O jurado do Canta Comigo se emocionou após lotar um show em São Paulo com a banda Massacration

Bruno se apresenta como 'Detonator', o vocalista da banda Reprodução/Instagram

Não existe algo mais satisfatório para uma banda, que lotar um show com fãs vibrando suas canções. Bruno Sutter está em uma fase incrível com os parceiros do Massacration! O jurado do Canta Comigo publicou um vídeo de um show lotado em São Paulo (SP), e agradeceu o amor do público.

Ele escreveu: “Obrigado por terem nos acolhido há 25 anos e nos dado nossas profissões, nossas famílias, nosso sonho transformado em realidade e nosso sustento. São Paulo, enquanto tivermos energia e capacidade, prometemos fazer nosso melhor para não decepcionar o amor e o carinho que vocês sempre tiveram conosco. Continue nos dando força e garra para continuarmos a fazer o que fazemos de melhor para esse Brasilzão lindo de meu Deus”.

E choveram elogios: “Já tive a honra de vê-los e foi um sonho realizado”, disse um seguidor. Outra comentou: “Ainda anestesiada da energia desse show, foi incrível!”

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

