Candidatos apostam em hits emocionantes para conquistar o júri do Canta Comigo neste domingo (28)

Rodrigo Faro comanda o Canta Comigo 6 todos os domingos, na tela da RECORD (Antonio Chahestian/RECORD)

Neste domingo (28), os competidores do Canta Comigo 6 apostam em hits clássicos e atuais cheios de sentimentos, no terceiro episódio do programa musical, comandado por Rodrigo Faro. Será que vão conseguir encantar os 100 jurados com suas apresentações e chegar mais perto do prêmio de R$ 300 mil?

Entre os sucessos escolhidos no reality, estão: Obras do Poeta (Chitãozinho & Xororó); Born This Way (Lady Gaga); Canción Con Todos (Mercedes Sosa); Tears of the Dragon (Bruce Dickinson); Meu Ébano (Alcione); You raise me up (Andra Day); Se Eu Quiser Falar Com Deus (Gilberto Gil); Juízo Final (Nelson Cavaquinho); Não Vale a Pena (Maria Rita); Radar (Glória Groove) e muitos outros.

O jurado convidado da semana é o cantor e compositor Leoni, que já fez parcerias com grandes nomes da música brasileira, como: Cazuza, Herbert Vianna, Leo Jaime, Paula Toller, Frejat, Ney Matogrosso, Vinícius Cantuária, Ivan Lins, Paulinho Moska e Rodrigo Maranhão.

Lembrando que a meta dos candidatos é impressionar os 100 jurados da competição, que podem se levantar e cantar com o participante, se gostarem de sua apresentação. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato pode acumular. O vencedor da competição receberá um prêmio de R$ 300 mil.

Ainda no programa, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.COM. Esses embates musicais prometem ser inesquecíveis.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.