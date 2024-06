Candidatos da primeira semifinal do Canta Comigo vão apostar em clássicos de Alcione, Joanna e Ivete Sangalo No programa deste domingo (16), nove participantes encaram o painel de jurados, mas apenas dois deles conquistarão vaga na grande final

Semifinalistas apostam em clássicos de cantores brasileiros (Edu Moraes/RECORD)

A primeira semifinal do Canta Comigo acontece neste domingo (16). O episódio promete grandes emoções, já que o programa chega à sua reta final e a disputa fica cada vez mais acirrada. Para garantir duas vagas na competição, nove participantes vão dar o melhor de si para conquistar o painel de jurados, mas apenas dois deles avançam de fase. É tudo ou nada pela disputa do prêmio de R$ 300 mil.

Os artistas vão cantar as músicas: Amazing Grace (John Newton); Tô fazendo falta (Joanna); Killing me softly (The Fugees); Temporal de Amor (Leandro e Leonardo); Bring me to Life (Evanescence); Fogão de lenha (Chitãozinho e Xororó); Canto della terra (Andrea Bocelli); Estranha Loucura (Alcione); Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ivete Sangalo) e muitas outras.

O jurado convidado deste domingo é o apresentador moçambicano Sérgio Faife, da TV Miramar. Com seu jeito animado e contagiante, ele carrega em sua bagagem profissional prêmios e recordes. O comunicador é o único de Moçambique que apresentou um programa de rádio por 55 horas ininterruptas, além de ter vários prêmios na categoria, entre eles: TZINE - Melhor apresentador musical (TOP10-TV), TVM - Apresentador mais popular, 99FM - Melhor animador de rádio e muitos outros. Faife vai trazer toda a sua experiência na área para analisar as performances dos nove semifinalistas.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras temporadas do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Canta Comigo 6 é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h na tela da RECORD.