Candidatos do Canta Comigo criam desafio divertido nas redes sociais Os participantes estão bombando na internet com uma trend que caiu nas graças do público

Alto contraste

A+

A-

Que tal conferir o projeto dos candidatos nas redes sociais? (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Para mostrar que a música conecta pessoas e vai muito além da competição, os candidatos que passaram pela sexta temporada do Canta Comigo se organizaram em um desafio muito legal nas redes sociais! O projeto começou com um dos participantes cantando uma música e desafiando outro a soltar a voz com determinada canção. O resultado é uma trend linda com covers e apresentações de tirar o fôlego.

A ideia do projeto partiu dos próprios candidatos. Eles se conheceram nos bastidores do reality e a amizade floresceu! Com a trend, eles valorizam a carreira uns dos outros e conectam públicos diferentes em prol da arte.

Que tal dar uma olhada nas redes sociais dos seus participantes favoritos e curtir o desafio?

Veja os desafios mais recentes:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Vaga garantida! Veja quem já se classificou para as próximas fases do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 26 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes classificados!