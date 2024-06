Novidades |Do R7

Carla Cristina faz apelo: ‘Não soltem fogos e balões. Dancem forró! É muito mais gostoso’ A jurada do Canta Comigo deu um alerta sobre a época das festividades juninas

Alto contraste

A+

A-

A cantora aproveitou a postagem para divulgar sua música Antonio Chahestian/RECORD

Junho e julho são meses bastante comentados pelo aumento de incêndios devido à prática ilegal de soltar balões, além disso, as festividades costumam contar com fogos de artifício. Unindo o útil ao agradável, a jurada do Canta Comigo Carla Cristina pediu que os seguidores não soltem fogos ou balões, e prefiram dançar um forrozinho.

Na postagem, ela divulgou um dos lançamentos mais recentes, Tá Lindo. A música é uma parceria com Allê Barbosa e conta com uma sonoridade toda especial.

A artista escreveu: “Feliz São João, meu povo! Não soltem fogos ou balões. Dancem forró! É muito mais gostoso”.

Veja:

Publicidade

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!