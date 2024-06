Carlinhos P.O. Box se prepara para lançamento do remix ‘Papo de Jacaré' O jurado do Canta Comigo vai disponibilizar o novo trabalho com o DJ Prodígio na sexta (14)

Confira todos os detalhes do lançamento (Reprodução/Instagram)

Vem música nova por aí! O jurado do Canta Comigo, Carlinhos P.O. Box vai lançar um remix com o DJ Prodígio na sexta (14). Além do hit Papo de Jacaré, eles vão mostrar em primeira mão o clipe, com direito a jacaré saltando de paraquedas, pilotando moto e até tomando um cafezinho.

“Lançamento internacional, e o resultado do videoclipe está incrível”, anunciou o cantor nas redes sociais. O público poderá assistir às cenas no canal do Youtube de Carlinhos e do DJ. Já a música estará nas principais plataformas digitais.

Veja:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

