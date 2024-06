Novidades |Do R7

Chora Comigo? Yaya Pagh se emociona com dupla sertaneja Henrique e Fernandes Os participantes do Canta Comigo não passaram para a grande final, mas marcaram o coração de várias pessoas

Yaya foi às lágrimas com a apresentação dos rapazes (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Quanto vale emocionar o público? A dupla sertaneja Henrique e Fernandes não conseguiu se classificar para a grande final do Canta Comigo, porém, levaram Yaya Pagh, participantes e jurados às lágrimas! Os “gordinhos do litoral” colocaram emoção em cada segundo da apresentação.

Assim que chegaram no palco, avisaram: “A gente não veio só cantar, viemos contar um pedacinho da nossa história. Essa música nos remete ao passado. Lembranças, muita saudade também. É como entrar em um túnel do tempo e voltar para a casa da minha falecida mãe e sentir o cheiro do café”, disseram.

A entrada já deixou os jurados com os olhinhos marejados, e ao som de Fogão de Lenha, de Chitãozinho e Xororó, eles conquistaram 84 pontos.

No meio da apresentação, foi possível notar que Yaya Pagh estava aos prantos. Nas redes sociais ela comentou: “Me emocionou lá e aqui também!”

Outra pessoa que também não controlou as lágrimas foi a candidata Monny Mariano, ela escreveu: “Além de vozes incríveis, a energia que vocês também é surreal de boa, linda e leve! Conhecer vocês foi um presente! Vocês me inspiram, irmãos! Parabéns pela trajetória!”

Apesar de não passarem para a final, os gordinhos do litoral marcaram o programa de um jeito muito especial!

Confira o post:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus .

