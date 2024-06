Novidades |Do R7

Cintia Camilly tece elogios para Rodrigo Teaser: ‘Puro talento, sensibilidade e generosidade’ Os jurados do Canta Comigo trocaram declarações nas redes sociais; vem conferir!

Cintia e Teaser dividem o painel do reality show musical (Reprodução/Instagram)

A amizade entre os jurados do Canta Comigo é resultado de um convívio intenso e muito bonito nos bastidores do programa. Cintia Camilly aproveitou o fim das gravações do reality para recordar a relação de admiração por um amigo especial.

Nas redes sociais a jurada escreveu: “Rodrigo Teaser é puro talento, sensibilidade e generosidade. Posso dizer que é sempre enriquecedor estar ao lado dele”. O cantor se surpreendeu com a homenagem e respondeu à altura: “Muito obrigado, minha amiga. Você que é incrível, que alegria fazer parte disso ao seu lado. Já sinto saudades!”

Entre os comentários da postagem, outros especialistas esbanjaram carinho. “Amo os dois”, disse Ana Zucatelli. Carlinhos P.O. Box também participou: “Meninos que admiro, respeito e aprendi a gostar demais!”

Veja:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes classificados!