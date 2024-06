Conheça Thuany Schnaider e Tirza Almeida, as novas finalistas do Canta Comigo 6 Elas encantaram os especialistas e garantiram vaga na grande final do reality musical

As cantoras se destacaram no episódio e garantiram o coração dos jurados (Edu Moraes/RECORD)

A potência vocal une as duas finalistas classificadas no episódio deste domingo do Canta Comigo! Thuany Schnaider e Tirza Almeida mostraram que têm talento de sobra, colocaram as vozes em jogo e ofuscaram todos ao redor. Elas trouxeram a paixão pela música na semifinal do reality, e o resultado não poderia ser outro. Conheça as mais novas finalistas do programa!

Tirza Almeida foi a primeira a se apresentar e elevou o nível do episódio. Mais segura que da primeira vez, a musicista soltou a voz ao som de Amazing Grace, do quarteto Il Divo, e levantou todos os jurados, conquistando o primeiro lugar do Top 3! Mas não pense que a trajetória da participante foi fácil! Antes de chegar ao reality musical, Tirza batalhou muito.

Ela nasceu em Salvador (BA), e teve os primeiros passos na música incentivados pelo pai, Sandoval. Foi ele que deu força para que a cantora mostrasse o talento na igreja e apoiou sua decisão de fazer faculdade de música. No início da carreira, a participante acreditava que seria professora, mas com o tempo, teve oportunidades e seguiu nos palcos.

Em 2015, o pai teve um problema de saúde e pediu ao esposo de Tirza, Landirson, que incentivasse a carreira musical da filha. Sandoval faleceu, e a cantora fez jus ao pedido do pai. Três meses depois, ela teve câncer nos ovários e os médicos disseram que uma gravidez seria quase impossível. Hoje, Tirza tem dois filhos! Com a ajuda da mãe e do marido, que cuidam das crianças e a apoiam, ela tem ganhado cada vez mais espaço na cena gospel.

Aos jurados, Tirza disse: “Eu tenho um lema que é ouse sonhar, por isso estou aqui!”

Veja a apresentação que levou a musicista à final:

Já Thuany, foi a sétima candidata a se apresentar. Ela arrebentou nos vocais com Canto Della Terra, de Andrea Bocelli, e conseguiu 99 pontos. Ela foi para o Duelo contra Jow Black e levou a melhor, conquistando a última vaga da final no episódio, ao som de We Are the Champions, de Ketherine Jenkins, coincidência ou talento?

Thuany é carioca, e iniciou sua vida na música por conta da avó, que cantava na igreja. Ela pensava em se tornar veterinária, pois é ativa na causa animal, porém, seguiu os passos do irmão e entrou na faculdade de música. Ela dá aulas para crianças e também se apresenta em eventos.

Quem inscreveu a candidata no reality foi o marido, Eric, que é cantor e guitarrista. Ele é um dos maiores incentivadores de sua carreira! Thuany disse que estar no Canta Comigo é uma forma de resgatar seu lado artístico e acredita que sua timidez é um “defeito” a ser consertado. Ao que tudo indica, os jurados não viram defeitos, apenas talento.

Veja a apresentação da cantora:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

