Conrado presta homenagem a Nahim: ‘Assim que eu quero lembrar de você'

Conrado presta homenagem nas redes sociais para Nahim (Reprodução/Instagram)

Ao som de How Deep Is Your Love de Bee Gees, o cantor e jurado de Canta Comigo, Conrado, postou uma homenagem ao amigo Nahim, que morreu nesta quarta (13), aos 71 anos. Os dois participaram juntos de A Fazenda: Nova Chance, em 2017.

Com uma grande passagem pelo mundo da música, Nahim também participou de diversos realities da RECORD, como Aprendiz Celebridades, em 2014, Power Couple Brasil, em 2022 e o mais recente, Troca de Esposas, em 2023.

Na publicação, Conrado está ao lado do humorista Marcelo Zangrandi e de Nahim: “Assim que eu quero lembrar de você, meu irmão, Nahim! Que Deus te receba!”.

Abalados, seguidores lamentaram a morte do cantor: “Adorava ele desde a época do Qual é a música. Meus sentimentos”, e outra internauta comentou: “Que perda! Super irreverente e cheio de vontade de viver ainda”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.