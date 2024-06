Correria! Confira detalhes dos bastidores da segunda semifinal

Alto contraste

A+

A-

Animação pura! Os especialistas adoram registrar momentos juntos Reprodução/Instagram

O Canta Comigo 6 está chegando ao fim! No próximo domingo (30) vai ao ar a grande final da temporada, e para não sofrer de saudades do programa, que tal ver tudo o que rolou nos bastidores da última semifinal? Os jurados tiveram duas gravações em um único dia, que correria!

Como já é tradição, Bola soltou o making off do episódio! Desa vez, o jurado gravou detalhes diferentões, como a fila para o almoço dos especialistas, um “mimo” entregue pelo diretor Marcelo Amiky, e muita bagunça no painel.

Veja:

Já Guga Nandes, aproveitou para tirar fotos com os colegas do júri! Ele fez poses com Bola, Vitor Federado, Tonzão Chagas, André Marinho e Lorena Alexandre. O jurado filmou até a equipe de limpeza da gravação!

Publicidade

Olha só:

Neila Abraão também atualizou as redes com um vídeo recheado de fotos com Penelopy Jean, Sabrina Caldana e Markinhos Moura. A guitarrista mostrou o que há por trás das câmeras no painel e no palco!

Publicidade

Assista:

Cintia Camily agraciou os fãs nas redes sociais com fotos ao lado de Robinson Monteiro, Alma Thomas, Leo Von, Helleno e Anna Maz!

Publicidade

Confira:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!