Dança Gatinho, dança! Rodrigo Faro diverte internautas ao som de Jovem Dionisio Com um look diferenciado, o apresentador da RECORD entrou na trend e fez a alegria do público nas redes sociais

Internautas caem na risada com publicação de Rodrigo Faro no Instagram (Reprodução/Instagram)

Dança Gatinho, Dança! O apresentador de Canta Comigo, Rodrigo Faro, divertiu os internautas com um vídeo enquanto dançava ao som de To bem, de Jovem Dionisio. Com roupas engraçadas, Faro entrou na trend e escreveu: “Dizem que as pessoas ficam mais elegantes no final de semana…”.

Nos comentários, uma internauta brincou: “Aquele nerd que você respeita”. Outra seguidora reagiu: “É uma figura!”.

O Cantor e jurado do painel de Canta Comigo, Conrado, também deixou um comentário para o amigo: “Zé bonitinho um tostão da minha voz para vocês, au au!”.

Veja a publicação:

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h na tela da RECORD.