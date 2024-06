De funk à banda alemã: veja com quem os jurados não cantam Os especialistas participaram de quadro divertido das redes sociais do Canta Comigo

As respostas foram bastante inusitadas! (Reprodução/Instagram)

O quadro Todo Mundo Canta e Você Não Canta, comandado por Rodrigo Cáceres nas redes sociais, sempre faz sucesso! Dessa vez, as “vítimas” do humorista foram Adriana Farias, Rafa Rangel e Robinson Monteiro. Os jurados do Canta Comigo surpreenderam com as respostas!

O Anjinho caiu na gargalhada ao dizer que não canta funk, afinal, não combina com o estilo dele. Já Rafa, foi direto: “Rammstein!” A banda alemã polêmica não agrada nem um pouco o cantor.

Adriana soltou a voz para responder o que não canta, ainda! Ela está treinando o canto tirolês, aquele famoso “iorlei hul”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

