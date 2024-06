Desafio dos Jurados homenageia Fat Family com sucesso ‘Eu Não Vou’ As cantoras já participaram do painel em outras temporadas do Canta Comigo

Trio estava presente e também soltou a voz! (Antonio Chahestian/RECORD)

Ídolas de uma legião de fãs, Simone, Suzete, Kátia Cipriano estiverem no painel do Canta Comigo para matar a saudade do programa e receber uma bela homenagem. Elas já participaram do painel em outras temporadas do reality, mas voltaram neste domingo (23) como especialistas convidadas. O Desafio dos Jurados foi ao som de Fat Family!

O painel soltou a voz com o sucesso do grupo Eu Não Vou, emocionando o trio e Tali, jurada do programa que é filha de Deise Cipriano e super ligada às tias.

O trio deu início à canção, seguidas por Tali e todos os jurados. Foi emocionante!

Assista:

"Se você demorar eu não vou te procurar. Eu não vou, não! Não vou..." 💃🏻🕺🏻



Um grande sucesso do final dos anos 90 tomou conta do nosso painel! 🎶 Os especialistas do #CantaComigo foram desafiados e soltaram a voz com a música "Eu Não Vou" um hino do #FatFamily 🎤 pic.twitter.com/IwlaTWbXng — Canta Comigo (@CantaComigoRec) June 23, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Juntinhos! Relembre duplas e grupos que se apresentaram no Canta Comigo:

