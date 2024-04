Desafio dos Jurados homenageia música tema de A Grande Conquista “Aprendendo a Jogar” foi a canção sorteada para os especialistas soltarem a voz no painel do Canta Comigo 6

As mulheres dominaram o desafio e embalaram o painel na música animada (Antonio Chahestian/RECORD)

O “dig dig dig” de Elis Regina invadiu o painel do Canta Comigo 6 neste domingo (28)! A música Aprendendo a Jogar da pimentinha, é tema de A Grande Conquista, e para homenagear o reality show, os especialistas soltaram a voz ao som do hit no Desafio dos Jurados.

Em 2023, a canção ganhou a versão atualizada de Fernanda Abreu para virar marca registrada de A Grande Conquista. O sucesso foi tão grande, que a música continuou intacta na segunda temporada do programa, que está no ar atualmente.

Grazi Medori deu start à cantoria, seguida por Caiena, Elisa Gatti, Sabrina Caldana, Júlia Sanchez. Mas não foram só as mulheres que dominaram o painel, a fileira inteira cantava junto quando uma delas levantava para arrasar!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre todos os especialistas:

