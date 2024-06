Descubra com quem Ricardo Hora, Lorena Alexandre e Mari Belém não cantam Quadro divertido das redes sociais do Canta Comigo deixa os jurados na saia-justa

Com quem você não cantaria? (Reprodução/Instagram)

Quando Rodrigo Cáceres pega o microfone nos bastidores do Canta Comigo, lá vem risada! O jurado comanda o quadro Todo Mundo Canta, Mas Você Não Canta nas redes sociais do reality musical. Os especialistas não fogem do questionamento, e as respostas são sempre engraçadas.

O primeiro a soltar o verbo foi Ricardo Hora, ele disse que não canta com Marília Mendonça. Como Cáceres não é inocente, advinha quem foi a próxima entrevistada? Lorena Alexandre, que faz covers da Rainha da Sofrência. Segundo a cantora, ela não solta a voz com os metaleiros, como Sepultura e Metallica.

Outra jurada que não curte rock pesadão é Mari Belém. A artista disse que não cantaria com Massacration, banda do colega Bruno Sutter. É bom ela passar longe do Arraiá do Metal, não é mesmo?

Veja a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Especial Dia dos Namorados! Confira a playlist romântica do Canta Comigo:

share O amor está no ar do Canta Comigo 6! Em homenagem aos fãs apaixonados do reality musical, preparamos uma playlist especial apenas com músicas românticas que rolaram no programa. Aproveite a lista junto com seu amor, mas se estiver solteiro, inspire-se com a gente!