Novidades |Do R7

Diego Moraes divide o palco com Seu Jorge neste domingo (30) O jurado do Canta Comigo fará um show em parceria com o artista

Alto contraste

A+

A-

O show vai acontecer em São Paulo (SP) Reprodução/Instagram

Já imaginou cantar com uma de suas referências na música? Diego Moraes vai realizar esse sonho em um show com Seu Jorge! O jurado do Canta Comigo compartilhou uma postagem nas redes sociais anunciando a apresentação, que vai acontecer no próximo domingo (30), em São Paulo (SP).

Ele escreveu na postagem: “Depois da vida nos encontrar ao acaso algumas vezes, mandei o convite do show do Bona para Ka Barbieri e para o Jorge, e ele disse, mas eu quero cantar nesse show! E então, Seu Jorge será a nossa participação inter especial nesse show e o nosso coração já está em festa por aqui. Ainda bem que sou eu quem vai cantar no show porque mesmo que eu não fizesse esse show eu não perderia por nada!”

Confira:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Publicidade

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!