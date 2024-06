Novidades |Do R7

Duas gravações em um dia? Bola mostra detalhes curiosos das semifinais O jurado do Canta Comigo registrou momentos interessantes das gravações

Você acompanha os vídeos de making off do Saimon? (Reprodução/Instagram)

O vlogão do Saimon Bola está fazendo cada vez mais sucesso nas redes sociais. O jurado do Canta Comigo postou nesta segunda (17), um vídeo com informações e cenas curiosas da gravação da primeira semifinal da temporada. Confira!

Ele contou que os jurados gravaram dois episódios em um mesmo dia! A primeira semifinal foi ao ar no domingo (16), e a segunda vai ser transmitida no dia 23. Ao contrário das classificatórias, quando o pessoal pode chegar por volta de meio-dia, na gravação dupla, eles chegam cedinho!

Bola registrou cenas inusitadas e momentos de distração com as amigas Wina e Julia Rezende. Ele também mostrou o empenho dos jurados ao cantar It’s Raining Man: “Ela disse que não sabia a música, tinha escutado uma vez, e canta desse jeito”, brincou sobre a performance surreal de Alma Thomaz.

Assista:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus .

Você também repara nos figurinos dos candidatos e jurados do Canta Comigo? Eles se mostram cada vez mais confortáveis quando o assunto é moda, e nós amamos acompanhar cada lookinho escolhido! Relembre os visuais da primeira semifinal!