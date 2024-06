Emoção pura! Veja spoilers da última classificatória do Canta Comigo 6

Alto contraste

Você não vai conseguir segurar as lágrimas (Antonio Chahestian/RECORD)

O público pode até achar que está preparado para a explosão de emoção da última classificatória do Canta Comigo, mas o programa vai te surpreender! Os fãs do reality já podem separar o lencinho e arrastar os móveis da casa, vem musicão por aí.

Para início de conversa, um spoiler de leve: a candidata Eliane Vidal vai abrir o programa com nada menos que Only You, do grupo The Platters! Já a dupla sertaneja Almir e Elias vai cantar o hit Chora, Me Liga, de João Bosco & Vinícius. E para dizer que não somos bonzinhos, aí vai mais uma: a participante Juliana Gomes vai soltar a voz com Your Love, rock de The Outfield. Uma playlist para todos os gostos, não é?

Ainda vai rolar um super Duelo de Jurados com dois especialistas sorteados, e o painel vai arrasar nos vocais com o Desafio dos Jurados. Façam suas apostas sobre quais serão as músicas!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Relembre os classificados do Canta Comigo 6:

